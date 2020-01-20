В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО НМ ДНР вчера был сбит БЛА Mavic Pro, который использовался боевиками 28-й бригады для корректировки миномётного огня по району посёлка Старомихайловка», — указывается в заявлении.
Уточняется, что после уничтожения летательного аппарата ВСУ прекратили огневую активность.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.