В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО НМ ДНР вчера был сбит БЛА Mavic Pro, который использовался боевиками 28-й бригады для корректировки миномётного огня по району посёлка Старомихайловка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после уничтожения летательного аппарата ВСУ прекратили огневую активность.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.