В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Благодаря профессиональным действиям подразделений ПВО НМ ДНР вчера был сбит БЛА Mavic Pro, который использовался боевиками 28-й бригады для корректировки миномётного огня по району посёлка Старомихайловка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после уничтожения летательного аппарата ВСУ прекратили огневую активность.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.

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