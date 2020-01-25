Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию ЦРУ архивных документов о деятельности Степана Бандеры.

Пушков отметил, что Украина продолжает ставить памятники Бандере и настаивать на праве каждой страны «иметь своих героев».

«Не имеет (права. — RT), если речь идёт о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», — написал он в своём Twitter.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва неоднократно об этом говорила, но украинские деятели «цинично и нагло отрицали очевидное».

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