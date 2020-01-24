Захарова прокомментировала рассекреченный ЦРУ доклад о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рассекреченные ЦРУ документы о деятельности Степана Бандеры.

Как отметила дипломат, «героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно об этом говорила, но украинские деятели «цинично и нагло отрицали очевидное».

«Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала она в Facebook.

Ранее ЦРУ выложило в открытый доступ доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

В нём лидер украинских националистов описывается как «фашист и профессиональный агент Гитлера».

Как отмечается, за пять недель существования его «государства» были уничтожены 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.