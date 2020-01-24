ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
Отмечается, что Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера».
По словам автора статьи, за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.