ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

ЦРУ выложило в открытый доступ доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.

Отмечается, что Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера».

По словам автора статьи, за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.