В Крыму осудили идею поставить памятник Бандере у границ России

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива поставить памятник Степану Бандере рядом с российской границей.
В Крыму осудили идею поставить памятник Бандере у границ России
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Циничная глупость в городе, где нет дорог, работы, люди уезжают на заработок за границу, ставить памятники преступникам, которые, наоборот, разрывают украинское общество», — заявила она.

Гридчина считает, что проблема Украины заключается в том, что «каждый заштатный мэр считает себя атаманом».

По её словам, «никогда не будет жить хорошо та страна, которая вместо социально важных учреждений ставит памятники убийцам».

Ранее Марцинкив предложил установить в украинском городе Конотопе, который находится в 40 км от границы с Россией, памятник Бандере. 

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