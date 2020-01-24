Политолог оценил публикацию ЦРУ доклада о Степане Бандере

Политолог Юрий Светов прокомментировал RT сообщение о том, что ЦРУ выложило в открытый доступ доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«Доклад был подготовлен в 1951 году, а публикуется только сейчас. Кто такой был Бандера — не являлось секретом ни для одного из президентов США, но он был ситуативный союзник, поэтому его использовали. Вопиющая ситуация, что этот доклад должны были опубликовать хотя бы в 2010 году, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины», — подчеркнул Светов.

Эксперт выразил надежду, что этот доклад должен сыграть «определённую роль» в спорах и обсуждениях вокруг фигур тех, кого «нынешняя Украина делает героями».

Ранее сообщалось, что ЦРУ выложило в открытый доступ доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

В нём лидер украинских националистов описывается как «фашист и профессиональный агент Гитлера».

Как отмечается, за пять недель существования его «государства» были уничтожены 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.