На Украине уволили директора бюро по расследованию авиапроисшествий

Правительство Украины сообщило об увольнении Олега Бабенко с поста руководителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

«Правительство уволило директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Олега Бабенко (в связи с выходом на пенсию)», — заявили в украинском кабмине.

8 января в Тегеране потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

20 января украинский президент Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине чёрных ящиков для расшифровки.