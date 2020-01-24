Лукашенко не исключил ответа на ограничение Россией ввоза продуктов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может ответить на ограничение Россией ввоза продуктов питания.
Лукашенко не исключил ответа на ограничение Россией ввоза продуктов
  • Reuters

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — RT) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что такие отношения с Россией Белоруссии не нужны.

«Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — сказал президент Белоруссии.

Ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила отношения России и Белоруссии.

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