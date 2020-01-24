Лукашенко не исключил ответа на ограничение Россией ввоза продуктов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может ответить на ограничение Россией ввоза продуктов питания.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — RT) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что такие отношения с Россией Белоруссии не нужны.

«Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — сказал президент Белоруссии.

Ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила отношения России и Белоруссии.