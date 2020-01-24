Лукашенко не намерен становиться «последним президентом» Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что почётно быть «первым президентом», отметив, что он не желает становиться «последним президентом» Белоруссии.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди», — цитирует БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия суверенна и независима.

«Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — добавил он.

По его словам, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным полтора-два года тому назад он чётко и однозначно сказал: «Этого в Беларуси не может сделать никто».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — указал он.

Ранее во ВЦИОМ заявили, что самым популярным зарубежным политиком у россиян является Лукашенко.

Политический эксперт Александр Шпаковский прокомментировал URA.RU соответствующее заявление.