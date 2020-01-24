Лукашенко не намерен становиться «последним президентом» Белоруссии
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- globallookpress.com
«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди», — цитирует БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко, Белоруссия суверенна и независима.
«Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — добавил он.
По его словам, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным полтора-два года тому назад он чётко и однозначно сказал: «Этого в Беларуси не может сделать никто».
«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — указал он.
Ранее во ВЦИОМ заявили, что самым популярным зарубежным политиком у россиян является Лукашенко.
Политический эксперт Александр Шпаковский прокомментировал URA.RU соответствующее заявление.