Лукашенко не намерен становиться «последним президентом» Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что почётно быть «первым президентом», отметив, что он не желает становиться «последним президентом» Белоруссии.
Лукашенко не намерен становиться «последним президентом» Белоруссии
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди», — цитирует БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия суверенна и независима.

«Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — добавил он.

По его словам, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным полтора-два года тому назад он чётко и однозначно сказал: «Этого в Беларуси не может сделать никто».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — указал он.

Ранее во ВЦИОМ заявили, что самым популярным зарубежным политиком у россиян является Лукашенко

Политический эксперт Александр Шпаковский прокомментировал URA.RU соответствующее заявление. 

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