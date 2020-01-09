Лукашенко рассказал о приверженности независимости Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» заявил о своей приверженности независимости Белоруссии.

«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что говорит «это от души».

«Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», — добавил президент.

Ранее Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи.