Лукашенко рассказал о приверженности независимости Белоруссии
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«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он отметил, что говорит «это от души».
«Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», — добавил президент.
Ранее Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи.