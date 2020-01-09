Лукашенко рассказал о приверженности независимости Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» заявил о своей приверженности независимости Белоруссии.
Лукашенко рассказал о приверженности независимости Белоруссии
  • © Anatoly Maltsev/Pool
  • Reuters

«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что говорит «это от души».

«Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», — добавил президент.

Ранее Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи.

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