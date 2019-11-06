Лукашенко: Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что страна сохранила лучшие достижения советской эпохи.

«Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Лукашенко отметил, что «осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории» и «ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма».

Белоруссия — единственная из стран СНГ, где 7 ноября является по-прежнему праздничным и нерабочим днем.

Ранее Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии.