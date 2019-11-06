Лукашенко: Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что страна сохранила лучшие достижения советской эпохи.
Лукашенко: Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Лукашенко отметил, что «осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории» и «ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма».

Белоруссия — единственная из стран СНГ, где 7 ноября является по-прежнему праздничным и нерабочим днем.

Ранее Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии.

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