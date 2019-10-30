Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии.
Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, страна не отказалась от своего исторического прошлого и продолжает отмечать праздник 7 ноября.

Лукашенко считает, что цели революции 1917 года были благородными.

«Вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал, хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это всё было, но было и много чего хорошего», — отметил президент.

Также Лукашенко рассказал о том, что намерен прорубить окно в Европу.

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