Лукашенко заявил о намерении прорубить окно в Европу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посетит с визитами Австрию и Латвию и таким образом «прорубит окно в Европу».
Лукашенко заявил о намерении прорубить окно в Европу
  • © Kremlin Pool / Global Look Press

«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, дело главы государства начиная со времён Петра I — «прорубить окно» по необходимым направлениям.

«Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача», — уточнил Лукашенко.

Лукашенко совершит 12 ноября визит в Австрию. Это будет его первой за долгое время поездкой в Евросоюз.

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