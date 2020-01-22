Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.

По его словам, это президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На нашем горизонте по-прежнему остаётся Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех но воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный», — отметил Фёдоров.

Он отметил, что люди это ценят.

Ранее Лукашенко назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России. В частности, на территории страны находятся две российские военные базы. По его словам, оборона россиян и белорусов — «это святое».

Лукашенко также назвал Белоруссию форпостом России.