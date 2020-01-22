Партия Тимошенко предложила установить лимит на зарплаты чиновников

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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её политсила разработала законопроект, который предполагает установить зависимость зарплат чиновников от минимальных доходов граждан.
Партия Тимошенко предложила установить лимит на зарплаты чиновников
  • РИА Новости

«Наша команда разработала законопроект. В нём мы предусматриваем, что теперь заработная плата любого должностного лица в государстве должна зависеть от размера минимальной заработной платы в стране», — цитирует её «Укринформ».

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что максимальный разрыв между минимальной зарплатой в стране и ежемесячным доходом «чиновника высокого ранга в государстве» (президента) не должен превышать десятикратный размер.

«Если сегодня официальная минимальная заработная плата 4723 гривен, то, понятно, тогда у высшего руководителя страны заработная плата со всеми выплатами, премиями в месяц не может быть выше, чем 47 230 гривен», — заявила Тимошенко.

По её словам, необходимо стремиться к тому, чтобы зарплаты чиновников увеличивались только после роста минимального размера оплаты труда украинцев.

Политик пообещала, что внесёт законопроект в Верховную раду 22 января, и призвала украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть его в неотложном порядке.

В октябре Зеленский поручил в 2020 году сократить на 10% расходы госбюджета на содержание чиновников.

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