Партия Тимошенко предложила установить лимит на зарплаты чиновников

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её политсила разработала законопроект, который предполагает установить зависимость зарплат чиновников от минимальных доходов граждан.

«Наша команда разработала законопроект. В нём мы предусматриваем, что теперь заработная плата любого должностного лица в государстве должна зависеть от размера минимальной заработной платы в стране», — цитирует её «Укринформ».

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что максимальный разрыв между минимальной зарплатой в стране и ежемесячным доходом «чиновника высокого ранга в государстве» (президента) не должен превышать десятикратный размер.

«Если сегодня официальная минимальная заработная плата 4723 гривен, то, понятно, тогда у высшего руководителя страны заработная плата со всеми выплатами, премиями в месяц не может быть выше, чем 47 230 гривен», — заявила Тимошенко.

По её словам, необходимо стремиться к тому, чтобы зарплаты чиновников увеличивались только после роста минимального размера оплаты труда украинцев.

Политик пообещала, что внесёт законопроект в Верховную раду 22 января, и призвала украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть его в неотложном порядке.

В октябре Зеленский поручил в 2020 году сократить на 10% расходы госбюджета на содержание чиновников.