Пристайко надеется на прогресс в решении конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе в 2020 году.
Пристайко надеется на прогресс в решении конфликта в Донбассе
  • Reuters

Об этом он сказал на совместном брифинге с председателем ОБСЕ Эди Рамой.

«Надеемся, этот год мы сделаем достаточно прогрессивным на пути к мирному урегулированию и разрешению ситуации на востоке Украины», — приводит слова Пристайко РИА Новости.

Ранее в МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе, отметив, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по решению ситуации на юго-востоке страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить