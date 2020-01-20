Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на территории Украины

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Киев предлагает расширить миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Украины, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на территории Украины
  • © OSCE/Curtis Budden

Об этом информирует ТАСС.

По словам Пристайко, на прошедшей встрече с председателем ОБСЕ Эди Рамой обсуждалось дальнейшее построение сотрудничества со Специальной мониторинговой миссией (СММ) организации.

«Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была ещё более эффективной, чем в предыдущие годы», — сказал он.

В декабре первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в Совете Безопасности ООН не выносился на обсуждение вопрос об отправке миссии в Донбасс.

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