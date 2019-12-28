В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в Совете Безопасности ООН не выносился на обсуждение вопрос об отправке миссии в Донбасс.
В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс
  • РИА Новости

Таким образом Полянский прокомментировал заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения в Донбасс контингента ООН.

По словам постпреда России, после саммита в нормандском формате, прошедшего 9 декабря в Париже, «в практическом плане по этой теме никаких изменений не было».

«На обсуждение в Совбез вопрос об отправке миссии не выносился», — цитирует его ТАСС.

Также Полянский отметил, что российское предложение 2017 года о развёртывании в Донбассе миссии ООН по поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «остаётся на столе».

Ранее Тейлор заявил, что США поддерживают идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

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