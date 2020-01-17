Политолог оценил прошение украинского премьера об отставке

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Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв прокомментировал прошение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины.
Политолог оценил прошение украинского премьера об отставке
  • © РИА Новости

«Это ход, во-первых, для того чтобы сбить волну критики премьера. Во-вторых, чтобы не допустить обструкцию в отношении премьера в час ответа депутатам», — пояснил политолог в беседе с URA.RU.

Карасёв убеждён, что прошение об отставке Гончарука не примут.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В офисе президента подтвердили получение заявления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Гончарука об отставке.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всём», — написала она в Facebook.

Позже Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил своё решение подать в отставку.

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