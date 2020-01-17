Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всём», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В офисе президента подтвердили получение заявления.

По словам председателя кабмина, в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве», и содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

До этого отставки правительства Украины во главе с Гончаруком потребовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить