Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
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- globallookpress.com
«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всём», — написала Захарова в Facebook.
Ранее Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В офисе президента подтвердили получение заявления.
По словам председателя кабмина, в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве», и содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.
До этого отставки правительства Украины во главе с Гончаруком потребовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».