Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всём», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В офисе президента подтвердили получение заявления.

По словам председателя кабмина, в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве», и содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

До этого отставки правительства Украины во главе с Гончаруком потребовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».