Украинский премьер объяснил своё решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил, почему решил направить президенту Украины Владимиру Зеленскому своё заявление об отставке. Видео выступления Гончарука опубликовано на его странице в Facebook.

По его словам, заявление оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной рады и у президента «есть право внести его в парламент в любой момент».

«Это (заявление Гончарука об отставке. — RT) связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, изменять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — заявил он.

Гончарук добавил, что в последнее время в адрес правительства распространяется «большое количество информационных атак, манипуляций, цель которых — посеять разлад внутри команды и создать впечатление, будто кто-то не уважает президента, что является неправдой».

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — сказал он.

Также Гончарук поблагодарил членов фракции «Слуга народа» за проделанную работу.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.