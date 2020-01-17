Украинский премьер объяснил своё решение подать в отставку
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По его словам, заявление оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной рады и у президента «есть право внести его в парламент в любой момент».
«Это (заявление Гончарука об отставке. — RT) связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, изменять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — заявил он.
Гончарук добавил, что в последнее время в адрес правительства распространяется «большое количество информационных атак, манипуляций, цель которых — посеять разлад внутри команды и создать впечатление, будто кто-то не уважает президента, что является неправдой».
«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — сказал он.
Также Гончарук поблагодарил членов фракции «Слуга народа» за проделанную работу.
17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.