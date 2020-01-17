Гончарук прибыл в Верховную раду
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в украинский парламент также прибыли все члены правительства Украины.
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском кабмине проходят консультации в связи с поданным Гончаруком заявлением об отставке.
Также Разумков объявил перерыв и попросил лидеров фракций украинского парламента собраться в его кабинете.
17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.