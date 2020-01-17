Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в связи с поданным премьер-министром страны Алексеем Гончаруком заявлением об отставке попросил лидеров украинских фракций собраться у него в кабинете.
Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадське»

«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня «часа вопросов» к правительству не будет», — сказал он в начале заседания Рады.

После этого Разумков «объявил перерыв и попросил лидеров фракций собраться в его кабинете».

Отмечается, что отставка Гончарука с должности премьер-министра должна быть рассмотрена украинским парламентом.

Ранее премьер Украины подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.

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