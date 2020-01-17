Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке
- Reuters
Об этом сообщает «Громадське».
«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня «часа вопросов» к правительству не будет», — сказал он в начале заседания Рады.
После этого Разумков «объявил перерыв и попросил лидеров фракций собраться в его кабинете».
Отмечается, что отставка Гончарука с должности премьер-министра должна быть рассмотрена украинским парламентом.
Ранее премьер Украины подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.