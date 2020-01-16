В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о послании Путина

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».

«Надо отдать должное Порошенко: он, как и миллионы россиян, посмотрел послание Владимира Путина, проанализировал его, конспект сделал. И это говорит о весе слова нашего президента во всём мире», — сказал депутат.

Белик также отметил, что Порошенко проявил «недюжинную фантазию», чтобы привязать выступление Путина, в котором не было ни слова про Украину, к текущей украинской повестке.

Ранее Порошенко призвал обратить внимание на послание российского лидера Федеральному собранию и на проект изменений в Конституцию России, поскольку это «несёт прямые риски и угрозы Украине».

15 января Путин огласил послание Федеральному собранию. Глава государства уделил внимание в том числе вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.

Он также предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию. В частности, он выступил за ужесточение требований к кандидатам на пост президента.

Подробнее о ежегодном обращении к Федеральному собранию — в материале RT.