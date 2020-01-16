Гончарук обозначил главную цель властей Украины

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о стремлении «сломать старую систему» для перезагрузки страны.
Гончарук обозначил главную цель властей Украины
  • © president.gov.ua

«Мы будем ещё настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую», — написал он на своей странице в Facebook.

Гончарук отметил, что правительство работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.

В декабре украинский лидер Владимир Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины.

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