Гончарук обозначил главную цель властей Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о стремлении «сломать старую систему» для перезагрузки страны.

«Мы будем ещё настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую», — написал он на своей странице в Facebook.

Гончарук отметил, что правительство работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.

В декабре украинский лидер Владимир Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины.