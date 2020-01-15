Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили заключённые договорённости по транзиту газа через территорию Украины в Европу.
«Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения её конкурентоспособности», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.