Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.
Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили заключённые договорённости по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

«Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения её конкурентоспособности», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.

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