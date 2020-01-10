Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу

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Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, они будут исполняться... У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение отказаться от исполнения этих договорённостей», — сказал он.

По его словам, планы украинского «Нафтогаза» подать обновлённые иски к России не имеют отношения к соглашениям, заключённым ранее, а связаны с имуществом компаний в Крыму.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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