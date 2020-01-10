«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
- РИА Новости
«Мы подаём сейчас обновлённые иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму», — сказал он в интервью Liga.net.
По его словам, сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с ними — более $7 млрд.
Витренко отметил, что решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 года или в 2021-м.
В сентябре 2017 года «Нафтогаз» обратился в международный суд в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оценённого имущества среди прочего вошли производственные активы «Черноморнефтегаза» и газ в подземном хранилище.
В августе 2019 года компания «Укрэнерго» также потребовала возместить ущерб от «незаконной экспроприации инвестиций» на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.