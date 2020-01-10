«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы подаём сейчас обновлённые иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму», — сказал он в интервью Liga.net.

По его словам, сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с ними — более $7 млрд.

Витренко отметил, что решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 года или в 2021-м.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» обратился в международный суд в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оценённого имущества среди прочего вошли производственные активы «Черноморнефтегаза» и газ в подземном хранилище.

В августе 2019 года компания «Укрэнерго» также потребовала возместить ущерб от «незаконной экспроприации инвестиций» на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.