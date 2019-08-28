«Укрэнерго» подала иск против России из-за активов в Крыму

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подала в международный арбитраж иск против России о компенсации за утраченные активы после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Укрэнерго» сообщила Российской Федерации о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания требует компенсации за «нарушение Россией» Соглашения между кабинетом министров Украины и российским правительством о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Компания требует компенсации ущерба «от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму» и за «нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту».

В марте в «Нафтогазе» заявили, что выиграли в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

Как отметили в Минюсте России, Москва не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».

Позднее два решения суда были обжалованы.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.