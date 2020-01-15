Кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий

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Правительство Украины утвердило перечень энергетических и оборонных предприятий страны, которые не разрешено приватизировать.
Кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий
  • РИА Новости

«Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать... Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная рада», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

Как пишет «Громадське», соответствующий перечень должна согласовать Верховная рада.

В список компаний, которые запретили приватизировать, включили: «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Радиоприбор», «Спецоборонмаш», «Антонов», Житомирский бронетанковый завод и ряд других. Всего в перечне около 135 государственных предприятий и компаний.

В конце ноября 2019 года правительство Украины передало 415 госпредприятий на приватизацию.

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