Гончарук заявил о передаче кабмином 415 предприятий на приватизацию

Кабинетом министров Украины переданы 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сегодня мы передали еще 76 госпредприятий на приватизацию. В общем передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года», — приводит пресс-служба украинского правительства слова Гончарука.

Отмечается, что в случае приватизации поступления в бюджет страны могут составить до 6 млрд гривен (около $250 млн).

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил заявление экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности.

Он отметил, что после «приватизации, распродажи предприятий, земли вернуть Украину в состояние государства, которое способно самостоятельно решать свои проблемы и планировать своё будущее, невозможно».

9 ноября заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила о намерении ведомства внести в правительство в ближайшие дни прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы.