Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

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Заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин в письме к правительству сообщил, что Минэкономразвития отказалось от введения предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом так называемого углеродного налога.

В июне Чубайс предложил ввести в России налог на превышение предприятиями целевых показателей по выбросам парниковых газов в атмосферу.

Согласно данным РБК, изначально Минэкономразвития планировало включить углеродный налог в законопроект о государственном регулировании парниковых газов. 

На данный момент ведомство предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как в России будет проведён мониторинг выбросов парниковых газов.

17 октября газета «Известия» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей заявила, что законопроект об углеродном налоге может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.

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