Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога
В июне Чубайс предложил ввести в России налог на превышение предприятиями целевых показателей по выбросам парниковых газов в атмосферу.
Согласно данным РБК, изначально Минэкономразвития планировало включить углеродный налог в законопроект о государственном регулировании парниковых газов.
На данный момент ведомство предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как в России будет проведён мониторинг выбросов парниковых газов.
17 октября газета «Известия» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей заявила, что законопроект об углеродном налоге может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.