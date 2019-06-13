Чубайс призвал ввести в России углеродный налог для снижения выбросов

Короткая ссылка
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

По его словам, в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Россия должна создать систему государственного учёта объёмов выбросов и решить вопрос о внедрении нового налога.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» — заявил он в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

При этом Чубайс подчеркнул, что при введении данного налога ставки на первом этапе должны быть минимальными.

Кроме того, он напомнил о дополнительном налоге, которым Евросоюз облагает импортируемые товары при их несоответствии предельно допустимым нормам выброса углерода при производстве.

«И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом... то через 5—7—10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт», — пояснил Чубайс.

В связи с этим глава «Роснано» призвал изучить правила измерения объёмов выбросов углерода и начать «думать о введении налога».

В конце декабря в Европейском союзе решили ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить