В Госдуме прокомментировали ситуацию с углеродным налогом

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Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и по финансовому рынку Галина Хованская в беседе с Inforeactor прокомментировала ситуацию с углеродным налогом.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с углеродным налогом
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По так называемому новому налогу пока нечего сказать. Это не проект. Ничего не внесено. Пока только идёт обсуждение», — заявила она.

Депутат не исключила, что закона в итоге не будет.

Как отметила Хованская, Россия достаточно добросовестно выполняет условия Парижского соглашения по снижению выбросов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.

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