Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен.

Согласно документу, ведомство предлагает повысить коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается увеличить с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

При расчёте налога на доходы физических лиц планируется использовать коэффициент 1,813, это показатель в прошлом году составлял 1,729.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.