В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса, который предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.

«Если у них (в Литве. — RT) любые действия, которые связаны с агрессией, захватом чужой территории, с убийством мирных граждан, являются праздником, это говорит о том, что сегодня гражданское общество, которое избирает таких политиков, тоже не понимает свои действия», — заявил Водолацкий.

Парламентарий указал на то, что подобные заявления дискредитируют в первую очередь самих политиков.

«Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления, выставляют себя... как люди, которые не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствия таких высказываний», — добавил депутат.

Он также призвал относиться с уважением к историческим фактам.

«Мы должны всеми силами отстаивать нашу победу, нашу историю,­­­­­­­­­ наша история требует уважения, и это уважение и память мы должны максимально защищать», — заявил он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.

Такой праздник, по словам парламентария, мог бы длиться до десяти дней.