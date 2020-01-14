В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

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Кирилл Горшенин, Ангелина Шурпина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса, который предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы
  • РИА Новости

«Если у них (в Литве. — RT) любые действия, которые связаны с агрессией, захватом чужой территории, с убийством мирных граждан, являются праздником, это говорит о том, что сегодня гражданское общество, которое избирает таких политиков, тоже не понимает свои действия», — заявил Водолацкий.

Парламентарий указал на то, что подобные заявления дискредитируют в первую очередь самих политиков.

«Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления, выставляют себя... как люди, которые не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствия таких высказываний», — добавил депутат.

Он также призвал относиться с уважением к историческим фактам.

«Мы должны всеми силами отстаивать нашу победу, нашу историю,­­­­­­­­­ наша история требует уважения, и это уважение и память мы должны максимально защищать», — заявил он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.

Такой праздник, по словам парламентария, мог бы длиться до десяти дней.

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