Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в повторных выборах
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- РИА Новости
«Рауль не собирается баллотироваться на выборах», — цитирует его ТАСС.
При этом Барциц подтвердил, что Хаджимба после отставки останется в Абхазии и продолжит участвовать в политическом процессе, чтобы «в стране были порядок и преемственность».
12 января Хаджимба объявил об отставке на фоне протестов в стране. Парламент Абхазии должен рассмотреть его заявление 13 января.
Подробнее о ситуации — в материале RT.