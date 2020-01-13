Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в повторных выборах

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Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что подавший в отставку с поста главы государства Рауль Хаджимба не намерен участвовать в повторных президентских выборах в республике 22 марта.
Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в повторных выборах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Рауль не собирается баллотироваться на выборах», — цитирует его ТАСС.

При этом Барциц подтвердил, что Хаджимба после отставки останется в Абхазии и продолжит участвовать в политическом процессе, чтобы «в стране были порядок и преемственность».

12 января Хаджимба объявил об отставке на фоне протестов в стране. Парламент Абхазии должен рассмотреть его заявление 13 января.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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