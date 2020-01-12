Президент Абхазии направил в парламент заявление о сложении полномочий
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Об этом говорится на сайте главы государства.
«12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное собрание — парламент Республики Абхазия — документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране», — говорится в сообщении.
Ранее Хаджимба принял решение уйти в отставку. Позднее стало известно, что парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление абхазского президента.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.