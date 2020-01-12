Президент Абхазии направил в парламент заявление о сложении полномочий

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент страны заявление о сложении полномочий.

Об этом говорится на сайте главы государства.

«12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное собрание — парламент Республики Абхазия — документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране», — говорится в сообщении.

Ранее Хаджимба принял решение уйти в отставку. Позднее стало известно, что парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление абхазского президента.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.