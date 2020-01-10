В Совфеде призвали обсудить в ОБСЕ ситуацию вокруг Sputnik Эстония

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с нарушением прав журналистов агентства Sputnik Эстония.

«Эта тема должна превалировать на многих международных и парламентских площадках — в ОБСЕ. То, что произошло со Sputnik Эстония, не поддаётся разумному объяснению. Нельзя, используя государственные рычаги, закрывать канал и угрожать работникам уголовным преследованием. Трудно говорить о демократии в такой ситуации», — считает сенатор.

По словам Джабарова, «европейцы, вечно говоря о демократии и свободе слова, должны дать свою оценку происходящему».

Ранее Европейская федерация журналистов направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония.

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией. 1 января сайт Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме.