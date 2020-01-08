Полиция задержала взорвавшего гранату в одесском общежитии

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.

Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

«Злоумышленник, который гранатой подорвал трёх соседей по общежитию, задержан. Это 38-летний одессит, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство», — указывается в заявлении.

Отмечается, что задержанный объяснил свой поступок обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» из-за бытовых недоразумений. По его словам, гранатой, которую мужчина несколько лет назад приобрёл через интернет, он хотел их лишь напугать.

Ранее в Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.