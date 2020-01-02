На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

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В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

В результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил ранения. Виновника задержали спустя пару часов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришёл в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорблённый злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина», — указывается в сообщении.

Бросившему гранату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.

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