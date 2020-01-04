ДНР окажет финансовую помощь участникам обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что власти ДНР выделят единоразовую финансовую помощь тем, кто был освобождён в ходе обмена пленными между Донбассом и Киевом, а также обеспечат их местами проживания.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«По окончании медицинского обследования для всех лиц, которые не имеют своего жилья на территории Донецкой республики, уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями, помимо этого, каждому из лиц, вернувшихся в ходе обмена, будет выделена единоразовая финансовая помощь», — сказала Морозова.

29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена пленными в Донбассе.