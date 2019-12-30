Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Четверо жителей Донбасса Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, которые участвовали в обмене между Киевом, Донецком и Луганском, рассказали, что за время нахождения под стражей они подвергались пыткам со стороны сотрудников СБУ и бойцов батальона «Азов».

Как передаёт РИА Новости, украинская сторона задержала мужчин в августе 2014 года по подозрению в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая того же года.

При этом за пять лет судебного следствия их виновность не была доказана.

Отмечается, что следователи Службы безопасности Украины и члены батальона «Азов» пытались выбить из них признательные показания.

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. Буцали, короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — рассказал Бирюков.

По его словам, пытки происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где он находился десять дней.

В свою очередь, Стельникович рассказал, что также людей пытали в нелегальной тюрьме в аэропорту Мариуполя.

«Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом в легальную оформлять. Людей там много замордовали», — заявил он.

Также уточняется, что украинская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам пыток.

29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.