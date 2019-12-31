Путин и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом

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Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом
  • Reuters

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Ранее Путин направил мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский президент Николас Мадуро, поздравления по случаю Нового года.

Кроме того, Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обменялись новогодними поздравлениями.

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