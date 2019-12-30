В Минске оценили тарифы на связь после отмены роуминга с Россией

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Тарифы на звонки между Россией и Белоруссией после отмены роуминга с 1 сентября 2020 года почти не будут отличаться, они будут «очень близкими». Об этом сообщил белорусский первый вице-премьер Дмитрий Крутой.
В Минске оценили тарифы на связь после отмены роуминга с Россией
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«Много дискуссий велось и с нашими, и с российскими операторами. Рад, что регуляторы наконец-то договорились. С 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменён, и тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими. Они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символические величины», — приводит БЕЛТА его слова.

Крутой также подчеркнул, что белорусская сторона не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией.

Ранее в Минске выразили надежду, что Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года для обсуждения пока не согласованных интеграционных дорожных карт по нефти, газу и налогам.

Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом внешней политики Белоруссии.

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