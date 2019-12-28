Взнос Украины в бюджет ООН в 2020 году составит около $1,7 млн

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Украина заплатит $1,7 млн в качестве взноса в бюджет ООН в 2020 году, заявил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Взнос Украины в бюджет ООН в 2020 году составит около $1,7 млн
  • Reuters

По его словам, утверждённый Генеральной ассамблеей ООН бюджет в 2020 году составит $3,1 млрд.

«Бюджет ООН будет наполняться за счёт взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты — 31 января. Наибольшую долю имеют Соединённые Штаты — 22%. Украина заплатит около $1,7 млн», — написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что бюджет, покрывающий всю деятельность системы ООН, кроме операций по поддержанию мира, впервые принят на один, а не на два года.

«Для ОПМ (операций по поддержанию мира. — RT) существует свой отдельный бюджет, который принимается летом. Сейчас он составляет $6,5 млрд в год», — уточнил Николенко.

Ранее Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи.

Также газета The Washington Post сообщала, что Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

Отмечалось, что доходы госбюджета предусмотрены в размере 1,093 трлн гривен, расходы определены в 1,18 трлн гривен.

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