Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает сайт Верховной рады страны.

По данным издания «Новое время», доходы госбюджета устанавливаются на уровне 1 093 669 млрд гривен, расходы — 1 180 099 млрд гривен.

Отмечается, что дефицит бюджета составит 2,09% ВВП, предельный размер госдолга — 45,3% прогнозируемого ВВП, рост экономики — 3,7%, средняя зарплата в стране — 12 497 гривен.

Ранее Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.

В сентябре украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. 

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