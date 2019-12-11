Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

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Об этом сообщает сайт Верховной рады страны. По данным издания «Новое время», доходы госбюджета устанавливаются на уровне 1 093 669 млрд гривен, расходы — 1 180 099 млрд гривен. Отмечается, что дефицит бюджета составит 2,09% ВВП, предельный размер госдолга — 45,3% прогнозируемого ВВП, рост экономики — 3,7%, средняя зарплата в стране — 12 497 гривен. Ранее Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста. В сентябре украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%.