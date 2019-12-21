WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине

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Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
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Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, в случае принятия первоначальной формулировки США должны были бы в течение 45 дней после подписания оборонного бюджета выделить Киеву $250 млн.

Источники заявили, что в Белом доме заняли жёсткую позицию против такой формулировки.

По данным источников, в американской администрации «могли бы выступить с угрозой публичного вето» и приостановить работу правительства.

В итоге демократы отказались от такой формулировки.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором заложены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.

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