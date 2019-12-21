WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
- © pressjfo.news
Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По их словам, в случае принятия первоначальной формулировки США должны были бы в течение 45 дней после подписания оборонного бюджета выделить Киеву $250 млн.
Источники заявили, что в Белом доме заняли жёсткую позицию против такой формулировки.
По данным источников, в американской администрации «могли бы выступить с угрозой публичного вето» и приостановить работу правительства.
В итоге демократы отказались от такой формулировки.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором заложены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.