WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине

Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, в случае принятия первоначальной формулировки США должны были бы в течение 45 дней после подписания оборонного бюджета выделить Киеву $250 млн.

Источники заявили, что в Белом доме заняли жёсткую позицию против такой формулировки.

По данным источников, в американской администрации «могли бы выступить с угрозой публичного вето» и приостановить работу правительства.

В итоге демократы отказались от такой формулировки.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором заложены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.