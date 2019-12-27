Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи

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Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит свою позицию.
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
  • Reuters

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал глава МИД Украины в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, ФРГ и ЕС сделали много для Украины, «но недостаточно, чтобы остановить гибель людей».

«Речь идёт о нашем выживании как нации», — сказал Пристайко.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.

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