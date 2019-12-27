Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.

«Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил он в ролике на YouTube.

Ранее американское посольство на Украине осудило запуск движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия России «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

В октябре в украинском парламенте создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Также экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призывал «вернуть Кубань и Москву».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.